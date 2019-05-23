هل تتناوليه في رمضان.. تعرفي على فوائد الجوز السحرية للبشرة

أميرة خالد(صدى):

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك يزداد الإقبال على تناول المكسرات ، وعلى الرغم من مخاوف البعض من سعراتها الحرارية إلأ ان الباحثين اكدوا ان لها فوائد جمة للبشرة طالما كان تناولها دون إسراف .

واكدت الباحثة وخبيرة التغذية الألمانية تيريزا شتاخيلشايد على فوائد ” الجوز ” تحديداً مؤكدة انه سر جمال البشرة ونضارتها لإحتوائه على الأحماض الدهنية الصحية اللازمة لتجديد خلايا البشرة .

كما اكدت انه يحافظ على شياب البشرة ويقاوم الشيخوخة لإحتوائه على حمض بانتوثينيك المقاوم للأكسدة او “الجذور الحرة ” المتسببة في التجاعيد والخطوط الرفيعة بالوجه .

وخلصت الباحثة إلى ان تناول حفنة من الجوز يومياً والإستعاضة بها عن اي دهون اخرى تتسبب في السمن او مشاكل بالجسم .