هل تتناوليه في رمضان.. تعرفي على فوائد الجوز السحرية للبشرة
بالتزامن مع شهر رمضان المبارك يزداد الإقبال على تناول المكسرات ، وعلى الرغم من مخاوف البعض من سعراتها الحرارية إلأ ان الباحثين اكدوا ان لها فوائد جمة للبشرة طالما كان تناولها دون إسراف .
واكدت الباحثة وخبيرة التغذية الألمانية تيريزا شتاخيلشايد على فوائد ” الجوز ” تحديداً مؤكدة انه سر جمال البشرة ونضارتها لإحتوائه على الأحماض الدهنية الصحية اللازمة لتجديد خلايا البشرة .
كما اكدت انه يحافظ على شياب البشرة ويقاوم الشيخوخة لإحتوائه على حمض بانتوثينيك المقاوم للأكسدة او “الجذور الحرة ” المتسببة في التجاعيد والخطوط الرفيعة بالوجه .
وخلصت الباحثة إلى ان تناول حفنة من الجوز يومياً والإستعاضة بها عن اي دهون اخرى تتسبب في السمن او مشاكل بالجسم .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41017 ] نشر منذ 14 ساعة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41017 ] نشر منذ 14 ساعة
طيب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13748 ] نشر منذ 10 ساعات
للحين ماتناولتها😊😂