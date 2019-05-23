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بالفيديو.. مباراة مثيرة بين ياسر القحطاني ونجله تنتهي بجحفلة

بالفيديو.. مباراة مثيرة بين ياسر القحطاني ونجله تنتهي بجحفلة
نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات عفوية ومثيرة بين نجم الهلال السابق ” ياسر القحطاني ” ، ونجله ” عزوز ” أثناء لعبهما مباراة كرة قدم ايضاً ولكن على طريقة العاب الفيديو ” بلاي ستشين ” .

واظهر المقطع عفوية ” القحطاني ” مع نجله الذي كان يبدو متعصباً خلال لعبه حتى علمه والده بالمرح واللعب ان الرياضة بعيدة عن التعصب وان عليه مواصلة التحدى للنهاية .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات

موضوع مهم ويستحق المتابعة والاهتمام
طيب وبعدين كمل يانواف مالعبو مباراة ثانية

منتظرين نشوف ايش صار بعدها لا تطول علينا

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات

الحمدلله والشكر والله اللي نقل هالتفاهه انه يستخف بعقول المتابعين

[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 5 ساعات

نسأل الله العفو والعافية ..
انتم تشوفوا الأخبار المهمه ؟

[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 4 ساعات

اقسم بالله صارت اخبارك مااااالها داعي من يوم تجيبين الورع هذا وبزره مسوي يضحك كل ترااااااب بوجهك

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 4 ساعات

المسلم مأمور بقول الخير أو الصمت يعني اللي مو عاجبه أي خبر يسكت وبلاش تجريح …الله يهدي الجميع

[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 3 ساعات

هارد لك الهبوط القادسية محتاج لك الفترة القادمه وانت ابن النادي

[ عدد التعليقات: 1233 ] نشر منذ 34 دقيقة

اشغلتونا بحق الاستراحات

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