بالفيديو.. مباراة مثيرة بين ياسر القحطاني ونجله تنتهي بجحفلة

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات عفوية ومثيرة بين نجم الهلال السابق ” ياسر القحطاني ” ، ونجله ” عزوز ” أثناء لعبهما مباراة كرة قدم ايضاً ولكن على طريقة العاب الفيديو ” بلاي ستشين ” .

واظهر المقطع عفوية ” القحطاني ” مع نجله الذي كان يبدو متعصباً خلال لعبه حتى علمه والده بالمرح واللعب ان الرياضة بعيدة عن التعصب وان عليه مواصلة التحدى للنهاية .