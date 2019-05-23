بالفيديو.. مباراة مثيرة بين ياسر القحطاني ونجله تنتهي بجحفلة
وثق مقطع فيديو لحظات عفوية ومثيرة بين نجم الهلال السابق ” ياسر القحطاني ” ، ونجله ” عزوز ” أثناء لعبهما مباراة كرة قدم ايضاً ولكن على طريقة العاب الفيديو ” بلاي ستشين ” .
واظهر المقطع عفوية ” القحطاني ” مع نجله الذي كان يبدو متعصباً خلال لعبه حتى علمه والده بالمرح واللعب ان الرياضة بعيدة عن التعصب وان عليه مواصلة التحدى للنهاية .
علي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
موضوع مهم ويستحق المتابعة والاهتمام
طيب وبعدين كمل يانواف مالعبو مباراة ثانية
منتظرين نشوف ايش صار بعدها لا تطول علينا
علي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات
الحمدلله والشكر والله اللي نقل هالتفاهه انه يستخف بعقول المتابعين
المليليح[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 5 ساعات
نسأل الله العفو والعافية ..
انتم تشوفوا الأخبار المهمه ؟
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 4 ساعات
اقسم بالله صارت اخبارك مااااالها داعي من يوم تجيبين الورع هذا وبزره مسوي يضحك كل ترااااااب بوجهك
دور على اسمي[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 4 ساعات
المسلم مأمور بقول الخير أو الصمت يعني اللي مو عاجبه أي خبر يسكت وبلاش تجريح …الله يهدي الجميع
ماوكلي[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 3 ساعات
هارد لك الهبوط القادسية محتاج لك الفترة القادمه وانت ابن النادي
ابونايف[ عدد التعليقات: 1233 ] نشر منذ 34 دقيقة
اشغلتونا بحق الاستراحات