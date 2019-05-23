بالصور.. تعرف على أرخص سيارة شيفروليه موديل 2020

واشنطن(صدى):

كشفت شركة ” شيفروليه ” عن تحديثات جديدة لسيارتها بيك اب سلفرادو 2020 تعزز من قدراتها التنافسية بعد إضافة خيارات المحركات الجديدة .

وتوفر التحديثات ناقل اوتوماتيكي متصل مع محرك سعته 5.3 لتر ومحرك آخر سعته 6.2 لتر ، مع تقنيات جديدة وكاميرات لتحسين الرؤية .

ويبدأ سعر فئة Custom Trail Boss صاحبة المحرك V8 ذو السعة 6.2 لتر من “164 الف ريال ” ، وهو ما يجعلها ارخص بيك اب خفيفة بقوة تزيد عن 400 حصان .

كما توفر المحرك بقوة الدفع الرباعي ، وتقنيات امان حديثة ، مع دعم الإتصال بتطبيق خارجي ، ويعمل نظام تثبيت السرعة على مسح الطريق امام البيك اب للحفاظ على مسافة امانة مع السيارات الأخرى .