بالفيديو.. تأخر نجل الأمير محمد بن سلمان عن موعد مدرسته 10 دقائق ورفض دخوله
أكد بدر العساكر مدير مكتب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن ولي العهد يداوم يوميًا في مكتبه، وعنده روح بسيطة ومرح، لكنه صارم في مجال العمل المتعلق بإنجاز المهام.
وروى العساكر في برنامج ”الليوان“ الحواري الذي يبث قناة ”روتانا خليجية“ ويقدمه الإعلامي عبدالله المديفر، قصة عن صرامة الأمير محمد بن سلمان مع تعليم أبنائه، وقال إن نجله الأمير الصغير سلمان، تأخر في أحد الأيام لمدة 10 دقائق عن موعد دوامه في المدرسة، ولم يتم السماح له بالدخول يومها، وعندما علم ولي العهد بذلك، قال لإدارة المدرسة لو أنكم سمحتم له بالدخول لحاسبتكم.
وأضاف العساكر متحدثاً عن سمو ولي العهد أنه حرص في العامين 2015 و2016 بعد أن تولى والده الملك سلمان – حفظه الله – سدة الحكم على أن يكون جل وقته للعمل ولم يكن يأخذ إجازات نهاية الأسبوع مركزًا على الإنتاجية وبناء قدرات شبابية سعودية.
جراح[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 13 ساعة
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خالد[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 12 ساعة
جراح
صح الله لسانك جبتها على الجرح
ابوسلطان[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 11 ساعة
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ابوسلطان[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 11 ساعة
ابوسلطان[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 11 ساعة
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 10 ساعات
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أبو عمر[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 9 ساعات
الله المستعان
سعد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 8 ساعات
دمتم سالمين
عبدالله الزامل[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 8 ساعات
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قائد المدرسة[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 8 ساعات
لماذا الغمز واللمز القصة صحيحة
صالح[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 6 ساعات
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ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 39 دقيقة
نفسي اعرف شئ واااحد بسسسس
متى يعرفون الحاشيه لوزير او امير
ان التطبيل الزايد
يكره الناس بالشخص المسؤول عند العامه
يعني الناس ماتكره الشخص لكن من مثر التطبيل تكره المتحدث والسالفه والمتحدث عنه والموضوع والبرنامج والمقدم وحتى المعد والمصور لدرجه كره نفسك لانك شفت هالمقطع…!!
دقلس[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يسلط عليك راعي وحده ههههههههههههههههههه