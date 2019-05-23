بالفيديو.. تأخر نجل الأمير محمد بن سلمان عن موعد مدرسته 10 دقائق ورفض دخوله

نايف السالم(صدى):

أكد بدر العساكر مدير مكتب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن ولي العهد يداوم يوميًا في مكتبه، وعنده روح بسيطة ومرح، لكنه صارم في مجال العمل المتعلق بإنجاز المهام.

وروى العساكر في برنامج ”الليوان“ الحواري الذي يبث قناة ”روتانا خليجية“ ويقدمه الإعلامي عبدالله المديفر، قصة عن صرامة الأمير محمد بن سلمان مع تعليم أبنائه، وقال إن نجله الأمير الصغير سلمان، تأخر في أحد الأيام لمدة 10 دقائق عن موعد دوامه في المدرسة، ولم يتم السماح له بالدخول يومها، وعندما علم ولي العهد بذلك، قال لإدارة المدرسة لو أنكم سمحتم له بالدخول لحاسبتكم.

وأضاف العساكر متحدثاً عن سمو ولي العهد أنه حرص في العامين 2015 و2016 بعد أن تولى والده الملك سلمان – حفظه الله – سدة الحكم على أن يكون جل وقته للعمل ولم يكن يأخذ إجازات نهاية الأسبوع مركزًا على الإنتاجية وبناء قدرات شبابية سعودية.