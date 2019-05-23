” الحصيني ” يتوقع استمرار الحالة الممطرة خلال الـ 72 ساعة القادمة
أبدى عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، ، توقعاته باستمرار الحالة الممطرة على مناطق ” مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان ” ، وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض خلال الـ ٧٢ ساعة القادمة.
حيث أوضح أن فرصة السيول وجريان الأودية واردة على مناطق ” الباحة والطائف وعسير ونجران وجازان ” ، مهيبًا بالابتعاد عن الأودية ورفعها عن المنخفضات فيها.
وأضاف ” الحصيني ” في تصريحات له لصحيفة محلية: ” من الجمعة بإذن الله يطرأ ارتفاع في الحرارة من 3 إلى 7 درجات مئوية عما هي عليه الأيام السابقة على معظم المناطق، لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام ” .
وأرجع السبب في ذلك لتقدم كتلة دافئة متوقع أن تصل العظمى ما بين 37 إلى 45 درجة مئوية على معظم المدن عدا المصائف.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5634 ] نشر منذ 14 ساعة
ماشاء الله،،
اللهم صيبا نافعا.