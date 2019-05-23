” الإفتاء ” تعلن تدشين تطبيق ” اسألني ” للفتاوى الشرعية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء امس الأربعاء عن تدشين تطبيق ” اسألني ” الخاص بالرد على اسئلة المستفيدين عبر الأجهزة الذكية بشأن المسائل والفتاوى الدينية .

من جانبه اكد نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد ان هذه الخطوة تأتي تماشياً مع اهداف ولاة الأمر في استخدام التقنية ، وخدمة للمواطن بتوعيته بصحيح الأحكام الشرعية .

كما اكد ان التطبيق يستسقى فتاواه من فتاوى علماء اعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة وهو ما يجعلها محل نفاذ ومصداقية .

ووجه “العواد ” الشكر لمفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز عبد الله الذي تابع تنفيذ التطبيق وإطلاقه بجهود وطنية .