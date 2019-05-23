زيادة السجلات التجارية لنشاط التجارة الإلكترونية 64 ٪ خلال 2018 مقارنة مع 2017

سعيد العجل(صدى):

حققت السجلات التجارية لنشاط التجارة الإلكترونية زيادة بنسبة 64٪ خلال العام 2018 حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (3192) سجل، مقابل (1940) سجل مصدر في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط التجارة الإلكترونية (9148) سجل.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط التجارة الإلكترونية خلال العام 2018 بواقع (1433) سجل، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أصدر فيها (817) سجل، ثم المنطقة الشرقية بواقع (471) سجل مصدر لنشاط التجارة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي تزامناً مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث اتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة الكترونية واحدة(مراس)، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضاً من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما ان الخدمات الالكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة “أبشر”.

وربطت مراس الكترونيا مع 22 من الجهات الحكومية ذات العلاقة ببدء النشاط التجاري، ونتيجة لهذا الربط تتيح مراس حاليا أكثر من 112 خدمة الكترونية والتراخيص الخاصة ببدء العمل التجاري.