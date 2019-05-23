خريجو ” أم القرى ” مهددون بالحرمان من وظائف جدارة نتيجة خطأ بسنوات تخرجهم

عادل الحربي(صدى):

يواجه دفعة جامعة أم القرى لهذا العام 2018-2019 م مأذق في مستقبلهم الوظيفي نتيجة لخطأ في تاريخ وثائق التخرج إذ تم توثيقها على تاريخ العام الدراسي الماضي 2017-2018 ، الأمر الذي يهددهم بعدم التسجيل في منصة التوظيف “جدارة ” .

واكد أبناء الدفعة من الخريجين واولياء امورهم على انهم فوجئوا بذلك الخطأ عند الطباعة ، مطالبين بسرعة تداركه وتعديل التاريخ ، حرصاً على مستقبلهم المهني ولسرعة اللحاق بالتسجيل في “جدارة ” .

ولم توضح إدارة الجامعة او المتحدث الرسمي بإسمها حتى الآن موعد تصحيح الخطأ او آليات ذلك او كيفية محاسبة المخطئين .

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