أسعار الذهب مستقرة مع ارتفاع الدولار بفضل مخاوف التجارة

وكالات(صدى):

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، في الوقت الذي تلقى فيه الدولار الدعم من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يبحث فيه مستثمرو المعدن الأصفر عن اتجاه بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي) إلى أن أسعار الفائدة ستظل دون تغيير.

وبحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1273.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل إلى 1268.97 أمس الثلاثاء وهو أدنى مستوياته منذ الثالث من مايو أيار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1272.60 دولار.