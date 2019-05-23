أسعار النفط تواصل انخفاضها في آسيا

وكالات(صدى):

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض في آسيا الخميس بسبب ارتفاع المخزونات الأميركية ومخاوف من انعكاسات الحرب التجارية الأميركية الصينية على نمو الاقتصاد العالمي.

وحوالى الساعة 04,30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم تموز/يوليو 35 سنتا ليبلغ سعره 61,07 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم تموز/يوليو، فقد تراجع 43 سنتا إلى 70,56 دولارا.وسجلت أسعار النفط تراجعا الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة.

وأغلق برميل برنت في لندن على انخفاض قدره 1,19 دولار عن سعر الإغلاق الثلاثاء. وفي نيويورك، خسر برميل النفط الخفيف في نيويورك 1,71 دولار.