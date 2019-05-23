الكشف عن مظهر إعلانات واتساب.. ” ستظهر خلال أشهر “

وكالات(صدى):

كشفت شركة فيسبوك عن بدء نشر الإعلانات عبر تطبيق التراسل الفوري التابع لها ” واتسآب” مطلع العام المقبل 2020 .

واكدت الشركة خلال خلال مؤتمرها السنوي للتسويق في هولندا هذا الأسبوع اطلاق ان الإعلانات لن تكون موجودة داخل المحادثات الخاصة، لكن سيتم عرضها في السجل أو في خانة القصص والحالات .

كما كشف احد المختصين المعروفين في مواقع التواصل الإجتماعي ” مات نافارا” عن مظهر الإعلانات عبر صورة لها تبين انها ستغطي الشاشة بأكملها اثناء تشغيل التطبيق .

وكانت الشركة قد اعلنت عن هذه الخطوة في وقت سابق بهدف الإستفادة من عملائها ” مليار ونصف ” في الترويج للمنتجات ، إلا ان القرار لم ينل الترحيب من جانب المستخدمين إذ يرون انه “إزعاج ” لهم .