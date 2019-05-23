خطوات بسيطة وهامة للحفاظ على عباءاتك السوداء من البهتان
تتعرض الملابس السوداء او الداكنة اللون إلى فقدان رونقها مع تكرار الغسل مما يجعلها تبدو باهتة او قديمة وهو ما يقلل من مظهرك خاصة ً إذا كانت عباءات الخروج .
ووفقاً لموقع ” ويكي هاو ” فيمكن الحفاظ على الوان الملابس السوداء من خلال اتباع تلك الخطوات :
1- تقليل مرات الغسل : فلا تغسليها إلا ان كانت متسخة بالفعل لأنها مع الغسيل المتكرر دون طائلة ستفقد صبغتها .
2- استخدمي الماء البارد : حيث يساعد ارتفاع الحرارة على خروج الصبغة من الملابس السوداء .
3- قومي بقلب الملابس للخارج : فلحماية عباءتك من البهتان عليكي ان تقلبيها عند الغسل لأن الجزء المقابل للمياه اكثر عرضة لفقد صبغته .
4- غسل الملابس السوداء مع بعضها : فمن ناحية تحافظين على لون الملابس الفاتحة ومن ناحية اخرى ستعود الصبغة الداكنة إلى الملابس السوداء أثناء غسلها مع بعضها .
5- استخدمي اقصر دورة غسيل : فكلما قلت فترة الغسل كلما حافظتي على رونق ملابس .
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