خطوات بسيطة وهامة للحفاظ على عباءاتك السوداء من البهتان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتعرض الملابس السوداء او الداكنة اللون إلى فقدان رونقها مع تكرار الغسل مما يجعلها تبدو باهتة او قديمة وهو ما يقلل من مظهرك خاصة ً إذا كانت عباءات الخروج .

ووفقاً لموقع ” ويكي هاو ” فيمكن الحفاظ على الوان الملابس السوداء من خلال اتباع تلك الخطوات :

1- تقليل مرات الغسل : فلا تغسليها إلا ان كانت متسخة بالفعل لأنها مع الغسيل المتكرر دون طائلة ستفقد صبغتها .

2- استخدمي الماء البارد : حيث يساعد ارتفاع الحرارة على خروج الصبغة من الملابس السوداء .

3- قومي بقلب الملابس للخارج : فلحماية عباءتك من البهتان عليكي ان تقلبيها عند الغسل لأن الجزء المقابل للمياه اكثر عرضة لفقد صبغته .

4- غسل الملابس السوداء مع بعضها : فمن ناحية تحافظين على لون الملابس الفاتحة ومن ناحية اخرى ستعود الصبغة الداكنة إلى الملابس السوداء أثناء غسلها مع بعضها .

5- استخدمي اقصر دورة غسيل : فكلما قلت فترة الغسل كلما حافظتي على رونق ملابس .