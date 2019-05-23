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بالفيديو.. مدير المكتب الخاص لولي العهد يكشف أكثر ما يثير عاطفة سموه

بالفيديو.. مدير المكتب الخاص لولي العهد يكشف أكثر ما يثير عاطفة سموه
عادل الحربي(صدى):

وجه الإعلامي عبدالله المديفر إلى بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، سؤالا حول ما أكثر شيء يحرك عاطفة سموه.

وأجاب العساكر قائلا: ” أكثر شيء يثير عاطفة ولي العهد هو الشهداء، فهو يراهم كأبناء له ويهتم بهم ويتابعهم ،ويتأثر جدًا بفقدانهم في سبيل الدفاع عن الوطن ” .

وعن تلخيص ولي العهد في جملة، قال: ” إنه يؤمن بالفريق القوي، والحوكمة القوية، وخطة العمل الواضحة والهدف الواضح ” .

وأكد العساكر أن ولي العهد ” مرح وبسيط ” ،قائلا: ” لا تعرف هل هو رئيسك أم صديقك، هو كلاهما صراحة ” مشيرًا إلى جديته وصرامته المتناهية في العمل.

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https://twitter.com/Fealsora/status/1131358750428803073


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