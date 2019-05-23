السبت المقبل..بدء تطبيق لائحة الذوق العام

علي القحطاني(صدى):

لم يبق سوى أيام قليلة على بدء تطبيق لائحة الذوق العام، والتي من المقرر تطبيقها السبت المقبل الموافق 1440/9/20هـ.

وبموجب اللائحة، فلا يجوز الظهور في مكان عام بزي غير محتشم، أو ارتداء زي يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

كما لا تجوز أيضًا الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخّصًا بذلك من الجهة المعنية.

ومن يخالف ذلك توقع عليه غرامة مالية تصل إلى 5000 ريال، وفقًا للائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.

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