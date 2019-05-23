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ولاية تقرر الاستفادة من ” المقابر ” وتحول الجثث إلى سماد عضوي!

ولاية تقرر الاستفادة من ” المقابر ” وتحول الجثث إلى سماد عضوي!
واشنطن(صدى):

في أمر غريب من نوعه، قررت إحدى الولايات الأمريكية الاستفادة من العدد البشري الذي تملكه سواء أحياء أو أمواتا.

وقررت ولاية واشنطن تحويل المقابر إلى أراض جاهزة للزراعة بعد تحويل الجثث لسماد عضوي.

وحولت الولاية المرافق المرخصة بتخصيب عضوي طبيعي للجثث، مع مزجها بمواد مثل نشارة الخشب والقش بتحويلها إلى تربة في غضون بضعة أسابيع فقط.

وتم إجراء اختبار على هذه الفكرة في عام 2018 على رفات 6 أشخاص و كانت النتيجة ” تربة نظيفة وغنية وعديمة الرائحة تتوافق مع جميع إرشادات السلامة ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5277 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على نعمة الاسلام

[ عدد التعليقات: 25801 ] نشر منذ 8 دقائق

طيب فكره ممتازه

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