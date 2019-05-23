بالفيديو.. بدر العساكر يكشف بداية تعرفه على ولي العهد وتفاصيل أول لقاء بينهما

عادل الحربي(صدى):

كشف بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد ،ورئيس مركز مبادرات ” مسك ” ، بداية تعرفه على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وأول تعامل بينهما.

وقال العساكر خلال برنامج ” الليوان ” : ” بداية تعرفي على الأمير محمد بن سلمان كانت عام 2006 من خلال عملي في الغرفة التجارية بالرياض ” .

وتابع: ” كانت لجنة شباب الأعمال تعمل على عدة مبادرات من بينها فكرة تأسيس جائزة تحمل اسم الملك سلمان الذي كان وقتها أميرًا للرياض، والتي سميت ” جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال ” .

وأشار إلى أنه بعد تأسيس الجائزة كان ولي العهد من بين أعضاء مجلس الأمناء لها وكانت هذه بداية التعارف بينهما، وتنامت العلاقة فيما بعد وأصبح الأمير محمد رئيسًا للجنة التنفيذية للجائزة ومسؤولًا عن تطوير أعمالها.

وأضاف: ” في عام 2009 أُقيم أول حفل لتسليم جائزة الأمير سلمان -أمير الرياض- وقتها، وكلف الملك سلمان وقتها الأمير محمد باستلام مهام مرتبطة بالقطاع غير الربحي الخاص بالمؤسسات التي كانت تحت إدارته ” ،لافتًا إلى أن الأمير محمد كلفه بسكرتارية الأعمال الخيرية للأمير سلمان –أمير الرياض وقتها-، وكلف أيضًا بمهام أخرى مرتبطة بالمكتب الخاص للأمير محمد.

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