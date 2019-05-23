بالفيديو.. خطأ فني بمشهد من ” العاصوف ” والمخرج يقر بوجود هفوات

أميرة خالد(صدى):

سلط متابعو مسلسل ” العاصوف 2 ” الضوء على مشهد من إحدى حلقاته، التي تضمنت خللًا فنيًا ضمن أخطاء أقر بوجودها مخرج المسلسل السوري المثنى صبح.

والمشهد الذي تم تسليط الضوء عليه هو من الحلقة رقم 17 ، والتي تم بثها مساء الأربعاء، وتوثق بعض أحداث اقتحام الحرم المكي.

وفي المشهد يقوم أحد أتباع قائد جماعة اقتحام الحرم المكي، جهيمان، بإطلاق النار على رأس أحد المحتجزين في الحرم، ليتطاير الدم بفعل الرصاصة التي اخترقت طاقية رأسه دون أن يظهر عليها ” الدم ” .

ومن جانبه أقر مخرج المسلسل، المثنى صبح،خلال برنامج ” مجموعة إنسان ” بوجود بعض الهفوات في المسلسل، لكنه أثنى على فريق العمل الذين بذلوا جهوداً كبيرة وأنفقوا ميزانية ضخمة لإظهار الأحداث كما لو كانت حقيقية.