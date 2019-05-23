بالفيديو.. بدر العساكر يكشف عن مرحلة جديدة من ” سند ” ويؤكد: ليس برنامجًا للزواج فقط

علي القحطاني(صدى):

أكد مدير المكتب الخاص لولي العهد ورئيس مركز مبادرات ” مسك ” الخيرية، بدر العساكر، أن برنامج ” سند محمد بن سلمان ” ليس برنامجا لتيسير الزواج فقط.

وأوضح العساكر خلال لقاءه ببرنامج ” الليوان ” أن برنامج سند الهدف الأساسي منه هو دعم الشباب.

وأشار إلى أن تيسير الزواج مرحلة من مراحل البرنامج، كاشفًا عن المرحلة القادمة من البرنامج موضحًا أنها ستكون خاصة بالإسكان التنموي، دون الكشف عن تفاصيل.

وعن مؤسسة ” مسك ” ،أكد أنها ترتكز بشكل أساسي على تنمية العقل البشري، قائلًا: ” إن الكثير ما يُثار حول مسك فيما يتعلق بالتوظيف، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيح ” .

وأضاف أن: ” 95% من موظفي مسك هم شباب سعودي ” ، داعيًا الشباب لزيارة المؤسسة والاطلاع على القدرات والطاقات الشبابية السعودية التي تعج بها المؤسسة.

وعن الاستعانة بالخبرات الأجنبية، قال: ” نركز على الكفاءات القادرة على الارتباط بوظائف معينة بأداء معين لفترة معينة، وهذه نسبة ضئيلة جدًا ” .