جردوه من ملابسه الداخلية..أهالي يلقنون ثلاثيني درسًا بعدما استدرج طفلة إلى منزله

القاهرة(صدى):

لقن أهالي منطقة الجيزة في مصر، مجرم ثلاثيني، درسًا قاسيًا، بعدما حاول استدراج فتاة صغيرة إلى منزله.

وحاول الجاني استدراج طفلة جيرانه عمرها 5 سنوات، بحيلة اصطحابها إلى شراء الحلوى لها، ومن ثم استدراجها لمنزله.

وسجلت كاميرات المراقبة في المحلات المحيطة بشقة الجاني، اصطحابه للفتاة إلى بيته، وسجلت دخوله معها بمفردها إلى المنزل الخالي، فثار سكان المنطقة وذهبوا إليه.

وتجمع الأهالي عند منزل الجاني، وجردوه من ملابسه الداخلية، وانهالوا عليه ضربا لتخلصه الشرطة قبل أن يقضى عليه.