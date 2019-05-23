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بعد أمطار المحافظة بلدية أضم تستنفر كافة آلياتها لفك احتجاز 480 منزل

بعد أمطار المحافظة بلدية أضم تستنفر كافة آلياتها لفك احتجاز 480 منزل
حامد العمري(صدى):

تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة أضم والمراكز التابعة لها مساء أمس الأربعاء ، والتي سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب ، في إغلاق العديد من الطرق .

وقامت بلدية محافظة أضم وبتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي ورئيس قسم التشغيل والصيانة أ: علي العصماني ، باستنفار لكافة المعدات والآليات لفتح وصيانة الطرق وفك الاحتجازات على القرى في محافظة أضم ، والمراكز التابعة لها .

هذا وقد تم تشكيل فريق عمل مكون من فرقتين ، فرقة لشمال المحافظة والفرقة الأخرى لطريق آل السني والنعيمات ومركز الجائزة.

وتؤكد البلدية حرصها على تقديم خدمات الصيانة بعد هطول الأمطار هذا المساء الأربعاء الموافق 1440/9/17هـ وتم فك احتجاز اكثر من 480 منزل .

الجدير بالذكر أن الأعمال مازالت مستمرة حتى إعداد الخبر ، وتحرص البلدية على الحفاظ على الطرق سالكة لضمان عدم تعطل المواطنين عن أعمالهم ، وعدم انقطاعهم عن الخدمات كما تهيب البلدية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وتفادي النزول للأودية .

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