بالفيديو.. كواليس بناء استديو الحرم المكي لتصوير ” العاصوف “

أميرة خالد(صدى):

حل نجوم العمل الدرامي ” العاصوف ” ضيوفا ببرنامج ” مجموعة إنسان ” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني.

واستعرض البرنامج كواليس بناء استديو الحرم المكي، الذي بدى كما لو كان حقيقيًا، لتوثيق واقعة اقتحام الحرم قبل 40 عامًا.

وأوضح الفنان ناصر القصبي، أن التحضيرات والبناء أخذت أكثر من شهرين، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل أخذت جهدًا ووقتًا أكبر، منها السيارات والمدرعات ،لافتًا إلى فرق الحقبة الزمنية، قائلا: ” مو كل شي بالمال تستطيع تحقيقه ” .

ووجه ناصر القصبي، شكرًا كبيرًا لكل العاملين في رئاسة أمن الدولة لدعمهم الذي وصفه بـ ” اللا محدود ” .

وأحدث تناول تفاصيل قصة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاما في المسلسل، ضجة كبيرة على شبكات التواصل، لما تضمنه من مشاهد مثيرة حول اقتحام مسلحين للحرم بقيادة جهيمان، وكيف بدأ رجال الأمن بالهجوم على الجماعة المسلحة التي تحصنت في طوابق وأروقة وأسطح الحرم الشريف.

يذكر أن ” العاصوف ” استحوذ على نسبة المشاهدة الأكبر للدراما المعروضة هذا العام على الشاشات السعودية.

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