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  3. سقف موقف سيارات ينهار ويبتلع شاحنة في نيو جيرسي

سقف موقف سيارات ينهار ويبتلع شاحنة في نيو جيرسي




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[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 59 دقيقة

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