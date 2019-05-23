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بالفيديو.. صابرين ردًا على انتقاد ” باروكتها ” :أنا لست محجبة

بالفيديو.. صابرين ردًا على انتقاد ” باروكتها ” :أنا لست محجبة
القاهرة(صدى):

استنكرت الفنانة المصرية صابرين، الانتقادات الموجهة لها بسبب ارتدائها ” باروكة ” في أعمالها الفنية، كبديل لغطاء الرأس، رغم اعتبارها من الفنانات المحجبات.

وانفعلت صابرين خلال لقائها ببرنامج ” شيخ الحارة ” أثناء مواجهتها بأنها تتبع فتوى خاطئة من أحد الشيوخ سمح لها بالظهور بالباروكة بدلا من الحجاب.

وقالت صابرين خلال الحلقة: ” أنا لست محجبة ولا اتبع أي فتاوى لأنها أصبحت حاليا مطاطية ” .

وبوصف المذيعة لصابرين بأنها محيرة حول حجابها، ردت عليها بأنه أمر خاص بها وليس من شأنها التدخل فيه.


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