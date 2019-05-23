بالصور.. مقر النادي يحتضن ملتقى نجوم الهلال السابقين

ماجد محمد(صدى):

احتضن مقر نادي الهلال مساء الأربعاء، ملتقى نجوم الهلال السابقين بحضور صاحب السمو الأمير نواف بن محمد عضو شرف النادي.

وتخلل الملتقى مناورة جمعت نجوم الهلال السابقين بعدد من منسوبي النادي، تناول بعدها الجميع مأدبة السحور في معسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز.

وسلّم رئيس مجلس إدارة النادي المهندس ” عبدالله الجربوع ” بعد نهاية المناورة دروع النادي التذكارية للمتواجدين.

يذكر أن احتضان مقر النادي للملتقى، جاء بدعوة من مجلس إدارة النادي.