فائز يرفض استلام جائزة تقدر بـ 135 ألف ريال.. والشرطة تتدخل

عادل الحربي(صدى):

رفض أحد الفائزين في مسابقة بغرفة الرياض، استلام الجائزة والتي تقدر بمبلغ 135 ألف ريال، ما دفع الغرفة إلى الاستعانة بالشرطة لإقناعه.

وتفصيلًا، أبلغ شركة الاتصالات السعودية الفائز من محافظة بيشة بالخبر، إذ لم يصدقه ورفض كل محاولات إقناعه باستلامها، ما اضطر الغرفة إلى التدخل وإقناعه لكن لم يوافق كذلك.

وتواصلت الغرفة، مع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض لمساعدتهم في إقناع المواطن، وبالفعل تواصلت الشرطة مع المواطن، وأكدت حقيقة فوزه بالجائزة، وأقنعته بالحضور إلى مقر الغرفة بالرياض لاستلام جائزته .