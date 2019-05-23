فائز يرفض استلام جائزة تقدر بـ 135 ألف ريال.. والشرطة تتدخل
رفض أحد الفائزين في مسابقة بغرفة الرياض، استلام الجائزة والتي تقدر بمبلغ 135 ألف ريال، ما دفع الغرفة إلى الاستعانة بالشرطة لإقناعه.
وتفصيلًا، أبلغ شركة الاتصالات السعودية الفائز من محافظة بيشة بالخبر، إذ لم يصدقه ورفض كل محاولات إقناعه باستلامها، ما اضطر الغرفة إلى التدخل وإقناعه لكن لم يوافق كذلك.
وتواصلت الغرفة، مع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض لمساعدتهم في إقناع المواطن، وبالفعل تواصلت الشرطة مع المواطن، وأكدت حقيقة فوزه بالجائزة، وأقنعته بالحضور إلى مقر الغرفة بالرياض لاستلام جائزته .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه ,,
,, من كثر مايكذبون في المكالمات ماصدقهم ، ليش يتعنى مشوار على وهم ,,
,, لكن لما جاه الخبر عن طريق رسمي صدق .. اشهد انه صتيمه ، قوي راس ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 2 ساعتين
زين انه صدق الشرطه