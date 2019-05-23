أطفال يعثرون على جثة عامل بجازان.. والشرطة تحقق
عثر عدد من الأطفال، على جثة عامل عربي، صباح أمس الأربعاء، وذلك في محافظة أبو عريش.
وفتحت الجهات الأمنية في جازان، تحقيقًا في الواقعة؛ للكشف عن ملابسات وفاة العامل والذي بدت على جسده آثار تحلل، ما يعني أنه فارق الحياة من 5 أيام.
وأبلغ الأطفال ذويهم بما عثروا عليه، فيما أبلغ الأهالي الشرطة بدورهم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها فحص جثة العامل.
وكان الكفيل قد تقدَّم ببلاغ عن هروب العامل؛ لإخلاء مسؤوليته نظاميًا بعدما اختفى ولم يرد على اتصالاته.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
عبدالعزيز المشاري[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة
امريكا وإيران وجهان لعملة واحدة مصالحهم مشتركة وبينهم تعاون كبير في حرب أفغانستان والعراق وكل ما يحدث من أجل حلب أبقار الخليج
ليت القوم يفهمون
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41003 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يتولها برحمته