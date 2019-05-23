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أطفال يعثرون على جثة عامل بجازان.. والشرطة تحقق

أطفال يعثرون على جثة عامل بجازان.. والشرطة تحقق
تركي السالم(صدى):

عثر عدد من الأطفال، على جثة عامل عربي، صباح أمس الأربعاء، وذلك في محافظة أبو عريش.

وفتحت الجهات الأمنية في جازان، تحقيقًا في الواقعة؛ للكشف عن ملابسات وفاة العامل والذي بدت على جسده آثار تحلل، ما يعني أنه فارق الحياة من 5 أيام.

وأبلغ الأطفال ذويهم بما عثروا عليه، فيما أبلغ الأهالي الشرطة بدورهم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها فحص جثة العامل.

وكان الكفيل قد تقدَّم ببلاغ عن هروب العامل؛ لإخلاء مسؤوليته نظاميًا بعدما اختفى ولم يرد على اتصالاته.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة

امريكا وإيران وجهان لعملة واحدة مصالحهم مشتركة وبينهم تعاون كبير في حرب أفغانستان والعراق وكل ما يحدث من أجل حلب أبقار الخليج
ليت القوم يفهمون

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