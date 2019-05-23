شركة تويوتا توفر وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة

فاطمة المالكي(صدى):

وفّرت شركة تويوتا، فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في كل من الرياض والشرقية.

واشترطت الشركة في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، وحامل ثانوية عامة فما فوق، ويفضّل أن يكون جيد في اللغة الانجليزية نوعا ما ويجيد استخدام الحاسب اللآلي .

وأوضحت أن الراتب إجمالي 5000، إضافة إلى العمولات الشهرية ومميزات الشركة.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم عبر إرسال على البريد التالي بالسيرة الذاتية مع تحديد نوع الإصابة ومكان العمل (الرياض-ينبع الشرقية) [email protected]