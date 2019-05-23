رسميا.. الاتحاد يتعاقد مع ” ميليسي “
انضم لاعب نادي الهلال السابق ولاعب نادي الظفرة الإماراتي نيكولاس ميليسي، بشكل رسمي إلى نادي الاتحاد.
وأعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، التوقيع رسميًا مع لاعب نادي الظفرة نيكولاس ميليسي؛ للاستفادة من خبراته خلال الموسم المقبل.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 2 ساعتين
*الله الله يا ميلسي💙 كان نجم في الهلال ومحور مهم ولاعب مؤثر وعاشق للهلال👌لاعب مقاتل وشويت ولدية حماس وروح في الملعب..كل التوفيق للاعب مع نادية الاتحاد واتوقع له النجاح فهو لاعب محور هجومي وصغير ويطبق المطلوب منه*