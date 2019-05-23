غدًا.. أمطارة غزيرة على 6 مناطق ورياح وأتربة على 6 أخرى

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدد من التنبيهات على مناطق المملكة، تشمل: جازان، عسير، مكة المكرمة، الباحة، نجران، المدينة المنورة، الشمالية، الشرقية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم.

وأوضحت أن حالة الطقس ستكون أمطار غزيرة تُصحب بتدني في الرؤية وتساقط برد ونشاط في الرياح، تستمر حتى فجر الخميس، وذلك على عسير وجازان، كما تستمر حتى مساء الخميس على مكة المكرمة والباحة ونجران والمدينة المنورة.

كما أفادت بأن حالة الطقس ستكون رياح نشطة وأتربة مثارة تُصحب بتدني في الرؤية الأفقية من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء اليوم، على الشمالية، الشرقية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم.