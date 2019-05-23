ساما: يحق لشركة التأمين استرداد ما تم دفعه للغير في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، الحالات التي يحق فيها لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحاجق في استرداد ما تم دفعه للغير.

وأكدت ” ساما ” أنه في حال قيادة أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا هجريًا يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب بالحادث في استرداد ما تم دفعه للغير، ما لم يكن سائق المركبة هو المؤمَّن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين المُسمين الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة في جدول الوثيقة.