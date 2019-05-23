” الاتحاد ” يوضح موقفه من قضية سعيد المولد والنادي البرتغالي

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي الاتحاد، حقيقة موقفه من حكم الإتحاد الدولي في قضية اللاعب سعيد المولد والنادي البرتغالي التي تقدم بها النادي.

وأوضح النادي في بيان له، أن مجلس إدارة الاتحاد تلقى الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم في القضية التي تقدم بها نادي الاتحاد ضد اللاعب سعيد المولد ونادي SC Faranes البرتغالي.

وأضاف أن الحكم جاء بأحقية النادي في الحصول على تعويض مالي عن مخالفة اللاعب لتعاقده مع النادي ولتعاقد النادي البرتغالي معه دون الرجوع له.

وألزم الحكم اللاعب والنادي البرتغالي بدفع مبلغ 271 ألف دولرا أي ما يعادل مليون ريال سعودي لنادي الاتحاد.

وينتظر مجلس إدارة نادي الاتحاد، وصول حيثيات الحكم لدراسة تقديم استئناف عليها بما يحفظ للنادي حقوقه كاملة في هذه الدعوى.