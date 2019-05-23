التجارة: أبلغ فورًا عن ” اختلاف الوزن والبضاعة لا ترد “

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن الأمور التي يجب على المستهلك الإبلاغ عنها فور رؤيتها في المتاجر.

وتضمنت هذه الأمور: عدم الالتزام بأحكام الصيانة وقطع الغيار والضمان، اختلاف الوزن المطبوع على المنتج عن الوزن الحقيقي، الامتناع عن البيع أو إعطاء فاتورة، سلع منتهية الصلاحية أو فاسدة أو مقلدة.

كما اشتملت هذه الأمور على عدم وجود بطاقات السعر على المنتجات المعروضة، عدم التزام المحل بسياسة البيع التي يضعها، ووضع عبارة ” البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ” .

وشملت أيضًا: الالتزام ببيع سلعة مع الأخرى، اختلاف السعر المفروض عن السعر عند المحاسبة، إضافة رسوم على استخدامك للبطاقة الائتمانية، التخفيضات الوهمية أو اشتراط الشراء للدخول في المسابقة، عدم رد الباقي من العملات المعدنية واستبدالها بسلع أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن يمكن الإبلاغ عبر الاتصال على 1900، أو تطبيق بلاغ تجاري، أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.