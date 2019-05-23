فضيحة فنانتان عربيتان.. قبل وأحضان على السجادة الحمراء

أميرة خالد(صدى):

أثارت فنانتان عربيتان الجدل بما فعلاه أثناء سيرهما على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته القائمة حاليًا بباريس.

ووقفت الفنانتان المغربيتان نسرين الراضي ولبنى الزبال على السجادة الحمراء في مهرجان كان، إذ قبلت كل منهما الأخرى على فمهما واحتضانها.

وأثار هذا الأمر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد المغردون أنهم يسعون لخطف الأضواء ولفت الانتباه إليهم بذها الفعل الغريب، موجهين الانتقادات لهم.