رئيسة النواب الأمريكي تلوِّح بعزل ” ترامب “

وكالات(صدى):

لوَّحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بإمكانية عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، من منصبه.

وأكدت بيلوسي في تصريح لها، أن ترامب متهم بالتورط في ” عملية تستر ” و ” عرقلة لتحقيق العدالة ” ، في تجاوز قد يصل حد إعلان عزله.

وقالت بيلوسي: ” يكمن الأمر في أن هذا الرئيس (ترامب)، وحسب الرؤية العامة في المجتمع، يعرقل تحقيق العدالة وهو متورط في عملية تستر، ما يمكن أن يمثل تجاوز يصل حد العزل ” .

وأكد ترامب، أنه لا صحة لادعاء بيلوسي ، متهما الديمقراطيين وخاصة زعمائهم في الكونغرس، بالسعي لتقسيم الولايات المتحدة، ناصحا إياهم بالعمل على وضع القوانين بدل التركيز على ” اصطياد الساحرات ” .

ووفقًا للقوانين الأمريكية، يستطيع مجلس النواب إعلان عزل رئيس الولايات المتحدة في حال ثبوت انتهاكاته وتأكيد ذلك من قبل مجلس الشيوخ، لكن تاريخ البلاد لم يشهد بعد سابقة من هذا النوع.