الفنانة صابرين: ” حواجبي المثيرة ” منعتني من تقديم برنامج على ” الرسالة “
كشفت الفنانة المصرية صابرين، أنها كانت ستقدم برنامجًا على قناة ” الرسالة ” ، لولا ” حواجبها المثيرى ” .
وأكد خلال لقائها ببرنامج ” شيخ الحارة ” ، أنها كانت تُقدم برنامجا على قناة ” الرسالة ” ، ولكنها تفاجأت ببيان صادر من القناة على الإيميل الخاص بها بإلغاء برنامجها كوّن أن حواجبها مُثيرة.
وقالت: ” أنا محبتش أكون على كرسي المذيعة، أنا كنت نجمة وفنانة، وفشلت في تقديم البرامج بس كفنانة نجحت جدا ” .
موكلي[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ 12 دقيقة
كشفت الفنانة المصرية صابرين، أنها كانت ستقدم برنامجًا على قناة ” الرسالة ” ، لولا ” حواجبها المثيرى لا ياشيخة ماينفعش يا سندريلا تقدمي برنامج ديني لانك مازلت جميلة ومثيرة برنامج عن الاسرة عن التجميل والازياء والعطورات تنفعي فيه