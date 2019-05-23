الفنانة صابرين: ” حواجبي المثيرة ” منعتني من تقديم برنامج على ” الرسالة “

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية صابرين، أنها كانت ستقدم برنامجًا على قناة ” الرسالة ” ، لولا ” حواجبها المثيرى ” .

وأكد خلال لقائها ببرنامج ” شيخ الحارة ” ، أنها كانت تُقدم برنامجا على قناة ” الرسالة ” ، ولكنها تفاجأت ببيان صادر من القناة على الإيميل الخاص بها بإلغاء برنامجها كوّن أن حواجبها مُثيرة.

وقالت: ” أنا محبتش أكون على كرسي المذيعة، أنا كنت نجمة وفنانة، وفشلت في تقديم البرامج بس كفنانة نجحت جدا ” .