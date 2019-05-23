الإفتاء المصرية: يمكن الإفطار في رمضان بسبب الحر الشديد

القاهرة(صدى):

أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى حول إمكانية الإفطار في شهر رمضان بسبب ارتفاع درجة الحرارة، إذ تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة يصل إلى 46 درجة.

وقالت دار الإفتاء: من المقرر شرعا أن من شرائط وجوب الصيام القدرة عليه، ما يعني الخلو من الموانع الشرعية للصيام، وهي الحيض والنفاس، وأما القدرة الحسية فهي طاقة المكلف للصيام بدنيا، بألا يكون مريضا بمرض يشق معه الصيام مشقة شديدة، أو ألا يكون كبير السن بدرجة تجعله منزلة المريض العاجز عن الصوم، أو ألا يكون مسافرا، فإن السفر مظنة المشقة.

وتابعت:ومن القدرة الحسية أيضا ألا يكون المكلف يعمل عملا شاقا لا يستطيع التخلي عنه في نهار رمضان، لحاجته أو لحاجة من يعول، فإن كان لا يتسنى للمكلف تأجيل عمله الشاق لما بعد رمضان، أو جعله في لياليه، فإن الصيام لا يجب عليه في أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى أن يعمل هذا العمل الشاق في نهاره، لكونه يحتاج إليه لنفقة نفسه أو نفقة من عليه نفقتهم، كعمل البنائين والحمالين وأمثالهم، وخاصة من يعملون في الحر الشديد، أو لساعات طويلة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز للإنسان أن يفطر في نهار رمضان، إلا من كان له عذر شرعي كمرض وغيره مما يحدده الطبيب، وأنه في غير ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يفطر وعلينا أن ندرك أن الصيام يقوينا ولا يضعفنا.