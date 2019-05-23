بالفيديو.. مواطن يكافح الجراد في منطقته بسيارته

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام مواطن بمكافحة أسراب الجراد في منطقته بطريقته الخاصة.

وقام المواطن، برش المبيدات الحشرية عبر وضعها فوق سيارته، والتجول بها في منطقته.

واعتبر مواطنين أن فعل الرجل له متخصصين ومواصفات خاصة في الرش؛ حتى لا تؤذي البشر.