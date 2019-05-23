بالفيديو.. مواطن يكافح الجراد في منطقته بسيارته
أظهر مقطع فيديو، قيام مواطن بمكافحة أسراب الجراد في منطقته بطريقته الخاصة.
وقام المواطن، برش المبيدات الحشرية عبر وضعها فوق سيارته، والتجول بها في منطقته.
واعتبر مواطنين أن فعل الرجل له متخصصين ومواصفات خاصة في الرش؛ حتى لا تؤذي البشر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74442 ] نشر منذ 16 دقيقة
ليش المختصين يعملوا احسن منه …؟؟؟
,, بعدين وين المختصين ماقاموا في اختصصاهم …………..؟؟
,, من له حيلة فااليحتال ,,
فهد[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 8 دقائق
من قل لك ياصحيفة صدى انه يكافح الجراد ليش ما يكون يكافح البعوض الذي منتشر والبلديه في سبات مع كثر البلاغات ما تستجيب