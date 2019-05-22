جمعية جستر فرع الباحة تنظم فعالية رمضان يجمعنا مع التأهيل الشامل

إبراهيم الزهراني(صدى):

نظمت الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر فرع الباحة (القسم النسائي) مساء أمس ، فعالية (رمضان يجمعنا) بالتعاون مع التأهيل الشامل بمركز الباحة بقيادة المدير التنفيذي الاستاذة رباب الهلال والتي استهدفت نزيلات ومنسوبات المركز وتضمنت الفعالية أفطار جماعي بالشراكة مع الأستاذة أريج الزهراني ومحلات تالا حلا ومجمع سالم الطبي وكما تخللها مسابقات وألعاب ترفيهيه للنزيلات المركز .

وأوضحت الاستاذة رباب أن هذه الفعالية تأتي من ضمن أنشطة الجمعية التي تنفذها لشرائح المجتمع ، وكانت الهدف من هذه الفعالية إدخال البهجة والسرور لهذه الفئة الغالية علينا. وفي ختام الفعالية تم توزيع هدايا رمضانية على القائمات بالعمال داخل المركز وشكرهم على مايبذلوه في خدمة هذه الفئة .