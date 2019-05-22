(فطور منول) يجمع اهالي الارطاوية على سفرة واحدة في بيت المحماس التراثي بحي الرفيعة

محمد السعران(صدى):

اجتمع اهالي الارطاوية في امسية رمضانية تحمل عبق الماضي على مائدة (فطور منول)

فكرة طبقها ودعا اليها نادي الحي بالارطاوية بقيادة المربي الفاضل ا.ذيب ناصر لجمع الاهالي على سفرة واحدة والدعوة عامة بمشاركة فريق حنا كفو التطوعي حيث اجتمع الاهالي في مساء رمضاني خالص بحضور رئيس مركز الارطاوية ا.مسير الدويش وبتشريف ومشاركة من بلدية الارطاوية وبحضور رئيسها الاستاذ فايز الشنيف وعدد كبير من الاهالي تناولو الافطار وتبادلو احاديث التاريخ والذكريات في هذا الشهر الفضيل.