” برنامج منى الجميح رحمها الله للإسكان الخيري ” يقدم دعماً بـ 5.5 ملايين ريال لجود الإسكان

الرياض(صدى):

قدّم برنامج “منى بنت محمد العبدالله الجميح رحمها الله للإسكان الخيري” دعماً لمنصة جود الإسكان للتمويل الجماعي السكني بمبلغ 5.5 ملايين ريال وذلك تأكيداً للدعم الخيري والعطاء التنموي الفعال من البرنامج، ودعماً لجهود العطاء الخيري الذي تعمل عليه المنصة.

وتهدف المساهمة المقدمة من برنامج ” منى بنت محمد العبدالله الجميح رحمها الله للإسكان الخيري ” إلى تغطية احتياجات الأسر الأشد حاجة للوحدات السكنية في محافظات مختلفة بالمملكة، حيث تقوم المنصة بحوكة عملية الدعم والتأكد من إيصاله لمستحقيه المسجلين في المنصة عبر الجمعيات الخيرية الشريكة وتمكينهم من الحصول على المسكن بحسب الاحتياج الخاص بكل حالة، وبذلك تسهم المنصة في تمكين استقرار أفراد المجتمع دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في المملكة.

ونوه المتحدث الرسمي لمنصة ” جود الإسكان ” ماجد بن مساعد أباالخيل بأهمية الدعم المقدم من البرنامج مبيناً أن هذا العطاء يؤكد عمق الشراكة ما بين القطاعات المختلفة في المملكة لدعم العطاء الخيري، ويعد تعزيزاً للتحول الرقمي على كافة الأصعدة بما فيها العمل الخيري.

وأوضح أن المبادرة ذات بعد نوعي لما فيها من تعزيز الإخاء بين أفراد المجتمع وتأكيد على حرص المملكة على تنظيم العمل المجتمعي وتفعيل دور الفرد والمنظمات في الخدمات الاجتماعية.

وكانت منصة “جود الإسكان” قد انطلقت في 15 رمضان 1440هـ، بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمبلغ 100 مليون ريال، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بمبلغ 50 مليون ريال لدعم المنصة حيث تأتي هذه اللفتة الحانية خلال شهر رمضان المبارك لتؤكد حرص القيادة على دعم كافة فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وتهدف المنصة إلى استحداث وسيلة تسمح للمساهمين من الأفراد والجهات من المشاركة في تمكين الأسر الأشد حاجة للدعم الخيري السكني عبر مسارات متنوعة للدعم مثل دعم سداد الإيجارات ودعم الحصول على سكن، حيث تسعى المنصة إلى تنويع حلول الإسكان الخيري عبر تمكين المجتمع من المبادرة بمساهمات خيرية في منصة ” جود الإسكان “.

ويمكن تقديم الدعم بكل سهولة وموثوقية وبشكل إلكتروني عبر الدخول على رابط المنصة JoodEskan.org.sa.