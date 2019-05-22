الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير الرياض يشارك أبناء جمعية إنسان إفطارهم

سعيد العجل(صدى):

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم, الإفطار الرمضاني لأبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض في مقر نادي إنسان الاجتماعي، بحضور عدد من المهتمين بالعمل الخيري والاجتماعي ومنسوبي الجمعية.

وقدم سموه تبرعًا سخيًا بمبلغ 200 ألف ريال لصالح الجمعية، وذلك دعمًا لأنشطتها وبرامجها المتنوعة, مبديًا تقديره وإعجابه بالدور النبيل الذي تقوم الجمعية في مجال رعاية الأيتام، وتميزها في هذا المجال.

من جهته قدّم مدير عام الجمعية صالح بن عبد الله اليوسف، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ــ نائب أمير منطقة الرياض ــ على مشاركته أبناءه الأيتام في إفطارهم الرمضاني، والالتقاء بهم والتعرف عليهم.

وقال: ” إن الإفطار الرمضاني الذي أقيم بحضور سموه كان مفعمًا بالحب والوفاء، في شهر تتجدد فيه أواصر الترابط والتواصل، وتزداد عرى التآخي، والتراحم بين أفراد المجتمع، حيث يهدف الإفطار الرمضاني إلى إدخال الفرح والسرور إلى نفوس الأبناء ” , مؤكدًا أن مشاركة سموه تجسد منهج التلاحم والتآخي والتعاون بين ولاة الأمر وأبناء المجتمع.

وختم اليوسف تصريحه بالشكر والتقدير لسمو نائب أمير منطقة الرياض على هذه اللفتة الأبوية تجاه أبنائه الأيتام، ومشاركتهم الإفطار الرمضاني، وتلبية الدعوة وتشريفه هذه المناسبة الرمضانية والاجتماعية، ودعمه السخي, سائلًا الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته.