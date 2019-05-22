” الإتجار بالبشر ” تعزيز المفاهيم القانونية المرتبطة بقضايا الإتجار بالبشر

سعيد العجل(صدى):

ألقيت صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 16/9/1440هـ بمقر مديرية شرطة منطقة الرياض بمجمع قصر الحكم الإداري محاضرة بعنوان: ” الإتجار بالبشر ” كأحد محاور البرنامج التثقيفي والتوعوي للنصف الثاني من العام 1440هـ الذي تنفذه الإدارة العامة لشؤون القانونية بالأمن العام ممثلة بإدارة الشؤون القانونية بمنطقة الرياض.

ويهدف إلى تعزيز المفاهيم القانونية المرتبطة بقضايا الإتجار بالبشر وما تتطلبه من إجراءات لتنفيذها.

وقد حضرها عدد من الضباط والأفراد من منسوبي مراكز الشرط بمدينة الرياض ودوريات الأمن ودوريات أمن المحافظات والقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.