” النمر ” يوضح أسباب الإنفعال على أبسط الأشياء

نايف السالم(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الأربعاء، أسباب سرعة الإنفعال والعصبية.

وأكد ” النمر ” في تصريحات له أن سرعة الإنفعال على أبسط الأشياء قد تكون بسبب ” القلق الشديد، عدة التحكم بالضغط، تجارب سابقة مؤلمة، أو المعاناة من التوتر والضغط النفسي من الظروف التي حوله “.

كما حذر من الخلطات والمركبات التي يصنعها البعض مدعين أنها علاج فعال لبعض الأمراض، قائلًا ” صحتك أثمن من أن تكون حقل تجارب لخلطات ومركبات يصنعها ويسوقوها أناس مجهولون !! “.

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