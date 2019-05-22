العصيمي: لا توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر في الوظائف التعليمية

عادل الحربي(صدى):

أصدر مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، تنبيهًا على المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية.

وقال العصيمي في تصريح له: ” إن التقديم على الوظائف المطروحة متاح (24) ساعة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 1440/9/23هـ الساعة الرابعة عصراً ” .

وأضاف: ” تجنَّبْ أوقات الذروة فلا توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر ” .

وأعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ – 1441هـ .

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