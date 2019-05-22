حسن الرداد: رامز في الشلال ” مفبرك “

القاهرة(صدى):

فجر الفنان المصري حسن الرداد، مفاجأة مدوية، بعدما أكد أن برامج مقالب رامز جلال مفبركة، مشيراً إلى أن أغلب الفنانين الذي يستضيفهم يكونوا على علم بما سيحدث.

وأكد الرداد، خلال لقائه ببرنامج ” تفاعلكم ” ، أن أغلب المشاهير الذين يستضيفهم رامز في مقالبه، يكونوا على علم مسبق بأنه مقلب، مشيراً إلى أن القليل منهم فقط، هم الذين لا يعرفون بالأمر.

وعن المقابل المادي الذي حصل عليه، نظير المقلب، عقب قائلاً: ” في وقتها كنت في بداياتي الفنية، لذلك حصلت على اموال قليلة مقابل مشاركتي في البرنامج ” .

وذكر الرداد أنهم أخبروه ذات مرة، أنه سيتم استضافته في برنامج مقالب عزت أبوعوف، ولكنه علم بعد نهاية الحلقة، أنه مقلب رامز جلال.