الأمير د.نايف بن ثنيان يرعى الحفل الختامي لكلية الآداب

سعيد العجل(صدى):

رعى سمو الأمير أ.د. نايف بن ثنيان آل سعود عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود، الحفل الختامي للأنشطة المختلفة للكلية للعام الجامعي 1439/1440هـ، وذلك في نادي الشركة السعودية للكهرباء بالرياض في أمسية رمضانية بحضور عدد من منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين .

وقد بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى عميد كلية الآداب الأمير أ.د.نايف بن ثنيان آل سعود كلمة أثنى فيها على منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب كما شكر فيها الرعاة المشاركون في إنجاح الحفل وهم الشركة السعودية للكهرباء ومطاعم ومطابخ نكهة السعيد والدخيل للعود.

وأثنى على الدور الرائد للجهات المشاركة في خدمة العلم والتعليم والمساهمة بالمشاركة المجتمعية وأضاف إن ما يميّز منسوبي الكليّة الجد والاجتهاد والعمل الجماعي كما قدّم عميد الكلية التهنئة للحاصلين على الجوائز التكريمية ونوّه سموه إلى تميّز الكلية في عدد من المجالات والفعاليات العلمية والتعليمية على مستوى الجامعة وخارجها وقال إن ذلك أتى بتوفيق الله وحده ثم بدعم معالي مدير الجامعة لجميع كليات ووحدات ومراكز الجامعة المختلفة والدعم الكبير الذي يلقاه التعليم وتلقاه الجامعات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ودعا الأمير الدكتور نايف بن ثنيان منسوبي الكلية إلى مواصلة التميّز والتنافس العلمي الشريف ، وأكد على أهمية المشاركة من الجميع في العملية التطويرية للكلية والجامعة وفق رؤية المملكة 2030 التي يستشرف معها السعوديون النظرة التنافسية العالمية والمستقبلية المشرقة والطموح الوطني بتنمية شاملة مستدامة بإذن الله ، وفي ختام الحفل كرّم عميد الكليّة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية كما كرم الموظفين المتميزين لهذا العام، كما تم تكريم المتقاعدين والمحاضرين الذين نالوا مؤخراً درجة الدكتوراه ، ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد لهذه المناسبة .