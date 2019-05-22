  • الأربعاء 22

    مايو

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  3. معصب وهو صايم ولا قدر يمسك نفسه

معصب وهو صايم ولا قدر يمسك نفسه




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