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” وصال ” تطبيق جديد لمساعدة المحتاجين المتعفيين

” وصال ” تطبيق جديد لمساعدة المحتاجين المتعفيين
عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تدشين تطبيق ” وصال ” ؛ لربط الوزارة والجهات الخيرية بالمحتاجين المتعففين من الأقارب أو الجيران.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق وصال يزودها بمعلومات عن الحالة التي تحتاج إلى خدمة ما، لتتواصل معها وتقدم لها ما تحتاجه، كما يساعد على تسهيل تقديم معلومات عن المتعفف وعنوانه ووصف حالته، وسبب عدم تقديمه على خدمة معاش الضمان.

وأشارت إلى أنه يمكن تحميل التطبيق لهواتف آيفون عبر منصة AppStore مـن خلال الرابط التالي:هنــــــــــا.

بينما يتم تحميله آندرويد عبر منصة GooglePlay : هنــــــا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين

شلك بعنوانه برقم حساب الهويه ممكن تطلع على أحوال المتعفف وتتواصل برقم حسابه مع البنوك ومع كل القطاعات الحكوميه الخدميه وكذالك مع القطاعات الخاصه
اما تزور المتعفف في بيته وتعمل استبيان عن احوال وأحوال اسرته ارها مهينه المتعفف له خصوصياته
اقضوا حوائجكم بالكتمان احترامآ وتقديرآ للمتعففين …

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