قرار نهائي.. 32 منتخبًا سيشاركون في كأس العام 2022

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، عن قراره النهائي بشأن زيادة عدد المنتخبات التي ستشارك في كأس العالم 2022.

وأكد ” فيفا ، أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32 منتخبا كما كان مقررا لها، والتخلي بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس الماضي برفع عددها إلى 48.

وقال الاتحاد في بيان له: ” بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة (…) تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكون في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليا ” .

وأضاف: ” وبناء عليه كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططا لها مع 32 منتخبا ” .