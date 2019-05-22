عيسى الدوسري يتوّج ببطولة البحرين للكارتينج

سعيد العجل(صدى):

تسلّم قائد فريق ـ إي دي ـ السعودي عيسى الدوسري كأس المركز الأول في فئة الماكس ماسترز لسباقات الكارتينج التي أقيمت في حلبة البحرين الدولي واختتمت الشهر الماضي.

وأقامت الحلبة مساء أمس حفل التتويج ونهاية الموسم بعد ختام فعاليات الرياضي، حيث تسلّم الدوسري الجائزة من الرئيس التنفيذي للحلبة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة.

وتمكن الدوسري من حسم المركز الأول قبل نهاية البطولة بجولة، حيث نجح في الفوز بخمس جولات ماضية، كما توّج الشيخ سلمان آل خليفة سائق الفريق عبدالله الدوسري بجائزة المركز الرابع في فئة الناشئين، بعد أن تمكّن عبدالله من تحقيق نتائج مختلفة خلال جولات البطولة الست.

وعبّر عيسى الدوسري عن سعادته بتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق هذا الموسم، مؤكدًا أن مسيرة الفريق لن تتوقف عند هذا الموسم.

وقال: ” هذا الموسم حققنا العديد من المراكز الأولى في مُختلف السباقات، ونستعد الآن للتحضير للموسم المقبل، حيث يكون أمامنا العديد من الاستحقاقات، من أهمها رالي داكار التي تستضيفه السعودية يناير المقبل “.

وأوضح الدوسري أنهم ساعون إلى الدفع بسائق الفريق الناشئ عبدالله إلى مزيدٍ من المشاركات في سباقات الكارتينج وذلك بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرات خاصة وأن سباقات الكارتينج تعتبر مهد رياضة السيارات في العالم.